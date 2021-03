Dat äntwert de Schoulminister Claude Meisch op eng parlamentaresch Fro vum Piraten-Deputéierte Sven Clement.

Méi Prüfunge schreiwen, fir de Premièresschüler a Pandemie-Zäite méi Chancen ze ginn, fir hir Moyenne opzebesseren? Dat ass dëst Joer net virgesinn. Et wéilt een keen zousätzleche Stress fir d'Schüler, sou de Claude Meisch.

Dernieft goufen et och Prezisiounen iwwer méiglech Hëllefe fir Primaner mat Léierschwieregkeeten. Hei géife sämtlech Lycéeën eng Nohëllef ubidden, vun deem och Premièresschüler kéinte profitéieren a si kënne bei hirem Dages- a Wocheplang vum Klasse-Regent begleet ginn, sou nach de Minister.

Doriwwer eraus wier 3 Deeg virun den Examen, de 14. Mee, déi traditionell "Journée de consultation". Do ass kee Cours méi, mä d'Proffe stinn de Schüler Ried an Äntwert wann nach eppes onkloer wier.

Den Educatiounsminister ënnersträicht och nach eng Kéier, datt de Programm fir d'Premièresexame jo ëm ongeféiert 15% gekierzt gi wieren, op den essentielle Contenue reduzéiert. An an den Exame géingen och nëmme Froe gestallt ginn, déi wärend dem Joer ausféierlech traitéiert goufen.

Den Ofschloss-Diplom soll awer seng Valeur behalen, besonnesch am Hibléck op d'Universitéit. Dofir géif et bei der virgeschriwwener Zuel vu 6 schrëftlechen an zwou mëndlechen Epreuvë bleiwen.