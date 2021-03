Wéi d'Police matdeelt, war ee Chauffer opgefall, well en ze séier ënnerwee. Dobäi koum och nach eraus, dass hie sech net un d'Ausgangsspär gehalen hat.

Kuerz virun 18.30 Auer koum et an der Stad op der Kräizung Rue Galileo Galilei a Rue du Fort Thüngen zu engem Accident tëscht engem Cyclist an engem Auto, well eng Virfaart net respektéiert gi war. De Mann um Vëlo gouf blesséiert a koum mat der Ambulanz an d'Spidol. Bei béide Bedeelegte gouf en Alkoholtest gemaach an dobäi koum eraus, dass de Cyclist gedronk hat. Et gouf protokolléiert.

Géint 18.45 Auer gouf zu Luerenzweiler en Automobilist gemellt, deen ze vill gedronk hat. Eng Policepatrull konnt de Mann ausmaachen, hie gouf kontrolléiert. En Alkoholtest war positiv a de Permis gouf agezunn.

Um 23.15 Auer ass um CR123 tëscht Kruuchten a Colmer-Bierg en Accident gemellt ginn. En Auto war do vun der Strooss ofkomm an hat ee Bam ze pake kritt. De Mann gouf dobäi liicht verwonnt. En Alkoholtest war positiv an et gouf och hei protokolléiert.

Kuerz no Hallefnuecht ass enger Policepatrull zu Esch e Won wéinst sengem Fuerverhalen opgefall. D'Beamte sinn dem Chauffer hannendru gefuer, deen ze séier bannent den Uertschaften gefuer ass. Wéi d'Polizisten de Won stoppe konnten, hu si festgestallt, dass de Mann hannert dem Steier d'Plaz mat sengem Noper getosch hat. Op Nofro bei de franséische Kolleege krute si confirméiert, dass dëse kee valabele Fürerschäin hat. De Won gouf op Uerder vum Parquet sécher gestallt a de Mann krut e Protokoll. E Protokoll kruten awer och déi aner 2 Passagéier am Auto och, well si alleguer géint d'Ausgangsspär verstouss haten.