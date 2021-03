En Donneschden huet en Awunner zwee Abriecher bei sech doheem in flagranti erwëscht. Si konnte flüchten, goufe kuerz drop awer vun der Police gepëtzt.

E Schreck hat wuel en Awunner vun engem Haus en Donneschdeg an der Mëttesstonn um Houwald kritt, wéi hien heem koum an do zwee Abriecher iwwerrascht huet. Hien huet probéiert, déi zwee Onéierlecher festzehalen, gouf dobäi awer brutal op d'Säit gestouss.

Den Abriecher ass et gelongen, sech mat hirem Auto Richtung Hesper duerch d'Bascht ze maachen. Ënnerwee hu si en anert Gefier beschiedegt.

Direkt huet d'Police eng groussraimeg Sichaktioun ageleet. De Won konnt dunn zu Fréiseng gestoppt an déi Verdächteg gestallt ginn. An hirem Auto gouf e Géigestand fonnt a séchergestallt, dee se wuel beim Abroch matgoe gelooss hunn, souwéi Material, dat fir Abréch benotzt gëtt.

Op Uerder vum Parquet goufen déi zwee Männer festgeholl. E Freideg de Moien hate si Rendez-vous virum Untersuchungsriichter. D'Gefier gouf saiséiert.