En Donneschdeg géint 15.40 Auer koum et an der Stad bei der Place d'Armes zu engem Iwwerfall.

Zwee Passante goufe vun 3 onbekannte Männer no engem Briquet gefrot. Wéi ee vun den Affer no sengem Briquet gesicht huet, gouf hie vun engem vun den Täter u puer Plazen ugepaakt a krut schlussendlech seng Halskette geklaut. No enger kierperlecher Ausernanersetzung hunn déi 3 Onbekannt sech a Richtung Rue Chimay duerch d'Bascht gemaach.

An deem Zesummenhang lancéiert d'Police elo en Zeienopruff. All nëtzlech Informatioune si fir d'Police aus der Stad ënnert der Nummer (+352) 244 40 1000 oder per E-Mail: police.luxembourg@police.etat.lu.

Beschreiwung vun den Täter vun der Police

Die Tatverdächtigen waren zirka 25 Jahre alt und von nordafrikanischer Herkunft. 1) sehr schlanke Statur, zirka 1,72m. Trug eine schwarze Jacke

2) trug eine graue Jogginghose der Marke Ellesse und eine kakifarbene Jacke

3) keine weiteren Angaben zur dritten Person