Dräi Boursse vun all Kéiers 5.000 Euro goungen u Studentinnen aus de Beräicher Architektur a Beaux-arts.

D'Rachel Hoffmann, d'Georgina Henry (feelt op der Foto) an d'Catherine Arend goufen e Freideg als Laureate vun der Bourse Auguste van Werveke-Hanno ausgezeechent. D'Zeremonie gouf am Héichschoulministère a Presenz vum Minister Claude Meisch ofgehalen.

D'Fondation Auguste van Werveke-Hanno gouf am Joer 2002 gegrënnt. Zanter 2003 koume 60 Studenten an de Genoss vun esou enger Bourse. Am Ganze goufen 254.000 Euro verdeelt.