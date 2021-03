Wéi d'Liewensmëttelsécherheet e Freideg matgedeelt huet, goufen an de Roulade vun der Mark Tupelo farm Salmonelle festgestallt.

Betraff ass de Produit vu 700 Gramm mam Lot RPS 27615 09:46, dee bis den 11. Dezember 2021 gutt ass.

De Produit gouf am Aldi verkaaft. Ob en och nach op anere Plazen an der Vente war, ass net genee gewosst.

Leit, déi 6 bis 72 Stonnen no der Consommatioun Symptomer hunn, wéi Iwwelzegkeet, Krämp an der Mogéigend, Féiwer oder Kappwéi, sollen hiren Dokter consultéieren. Bei Kanner, immunschwaachen oder eelere Persoune kënne sech d'Symptomer méi staark weisen.

Schreiwes

Rappel : Roulade de dinde de la marque Tupelo farm – présence de Salmonella

Les autorités de sécurité alimentaire luxembourgeoises informent sur le rappel du produit suivant :

Nom Roulade de dinde

Marque Tupelo farm

Unité 700 g

Date limite de consommation (DLC) 11.12.2021

Lot RPS 27615 09:46

Danger : Présence de Salmonella

Les salmonelles peuvent causer des symptômes tels que nausées, vomissements, crampes abdominales, diarrhée, fièvre et maux de tête dans les 6 à 72 heures après consommation. Ces symptômes peuvent être aggravés chez les jeunes enfants, les sujets immunodéprimés et les personnes âgées. Les personnes ayant consommé ces produits et présentant ces symptômes sont invitées à consulter un médecin en lui signalant cette consommation.

Vente au Luxembourg par : ALDI

Une vente par d'autres exploitants ne peut être exclue.

Source d’information : Notification de rappel ALDI

Communiqué par : Commissariat du gouvernement à la qualité, à la fraude et à la sécurité alimentaire