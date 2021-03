D’Ouschterbotz am Useldenger Schlass ass eng Traditioun, déi och d’Geschicht vun engem Hexeprozess erzielt.

De Groupe Spéléologique de l’Attert ass zënter 25 Joer virun Ouschteren zu Useldeng am Asaz a botzt de Pëtz, an deen d’Touristen, grad ewéi an d’Fontana di Trevi zu Roum, Mënze geheien, fir Chance am Liewen ze hunn.

Normalerweis klammen d’Hielefuerscher eben an Hielen, zum Beispill an d’Mamerleeën tëscht Miersch a Keespelt oder an d’Minièren.

D’Ouschterbotz am Useldenger Schlass ass eng Traditioun, déi och d’Geschicht vun engem Hexeprozess erzielt. Eng Damm vu Rippweiler war am Pëtz agespaart, well e Geriicht se 1623 als Hex verurteelt hat. D’Urteel géint d’Katarina Theis vu Rippweiler gouf zwar opgehuewen. D’Hex, déi keng war, ass awer kuerz nodeems se aus dem Pëtz eraus war gestuerwen.