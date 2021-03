E Freideg géint 17.15 Auer koum et op der Streck Nidderfeelen - Wandhaff zu engem Accident tëscht 2 Gefierer, bei deem 2 Persoune verwonnt goufen.

D'Pompjeeë vu Feelen an Ettelbréck waren op der Plaz.

Géint 20.15 Auer goufen d'Pompjeeë vu Wolz an den Asaz geruff, well tëscht Klenghouschent a Wäicherdang a Koup Holz gebrannt hat. Et goufe keng Blesséierter.