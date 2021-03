Sécherheetsbeamten haten e Freideg de Mëtteg d'Police drop opmierksam gemaach, dass op der Place de la Gare wuel eng Persoun Droge géif verkafen.

Wéi de presuméierten Drogendealer kontrolléiert gouf, konnten 20 Kugele Kokain séchergestallt ginn, grad ewéi eng gréisser Zomm Boergeld an en illegaalt Klappmesser.

Op Uerder vum Parquet gouf de Mann festgeholl an hat e Samschdeg de Moie Rendez-vous virum Untersuchungsriichter.

Alkohol um Steier

Wéinst engem opfällege Fuerverhalen ass um Samschdeg géint 2 Auer an der Nuecht en Auto an der Stad an der Rue Dante ugehale ginn. An deem Auto waren 3 Persounen. Si haten ee valabelen Aarbechtszertifikat, wouduerch se net géint d'Covid-Gesetz verstouss hunn. De Chauffer huet awer zouginn, dass en Alkohol gedronk huet. Den Test war dann och positiv an de Chauffer gouf protokolléiert.

E Freideg den Owend géint 22.30 Auer gouf en Auto gemellt, deen op der Kockelscheier op enger Wiss géif stoen a sech do festgefuer hätt. Wéi d'Police op der Plaz ukomm ass, hate se d'Impressioun, dass de Chauffer wuel ze vill Alkohol intus hat. Deen huet um Policebüro net nëmmen den Alkoholtest refuséiert, ma war och fir de Recht net wierklech kooperativ. De Mann koum doropshin an de Passagearrest an e krut e provisorescht Fuerverbuet, grad ewéi e Protokoll.

E Camionschauffer ass dann e Freideg an der Mëttesstonn negativ opgefall, well en op der A7 d'Riicht net méi behalen huet mat sengem Gefier. Den Alkoholtest war positiv an de Chauffer krut de Führerschäin ofgeholl.