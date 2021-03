Um Samschdeg gouf et an der Stad e versichten Iwwerfall vun 2 bis 3 Täter, déi och net gezéckt hunn op hiert Affer anzeschloen.

Geschitt ass dat Ganzt an der Rue du Fort Wallis. D'Täter hu probéiert engem Mann seng Auer ze klauen, wat hinnen awer net gelongen ass, obwuel e vun hannen attackéiert a geschloen hunn. D'Affer gouf um Fouss an um Handgelenk blesséiert, d'Auer kruten d'Täter awer net.

Si hu sech Richtung rue Charles 6 a Boulevard d'Avranches dovu gemaach.

D'Police ass op der Sich no den Täter. Si wiere vun nordafrikaneschen Originnen, schlank an tëscht 20 an 30 Joer al.

D'Police réit keng Leit mam Auto matzehuelen a verdächteg Persounen dem 113 ze mellen.