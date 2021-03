Géint 17.40 Auer waren tëscht Viichten a Biissen 2 Autoen net laanschtenee komm. 1 Persoun gouf bei deem Accident blesséiert.

Op der Plaz waren d'Pompjeeë vu Viichten an Ettelbréck, grad ewéi d'Ambulanz vun Ettelbréck.

Kuerz no 18 Auer ass an der rue de Remich zu Bech-Maacher e Motocyclist mat senger Maschinn gefall a gouf blesséiert. D'Pompjeeë vu Réimech a Schengen waren am Asaz, grad ewéi déi Réimecher Ambulanz.