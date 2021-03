D'Affekote vum Geschäftsmann Flavio Becca hunn eng Geriichtsprozedur géint den Editeur vu Reporter.lu an eng Journalistin entaméiert.

"Et ass e Versuch, d'Aarbecht vun investigativen a kritesche Journalisten z'intimidéieren", seet de Chefredakter vum Online-Neiegkeete-Site Reporter. Am Kader vum Prozess ëm déi sougenannten Aueren-Affär hat Reporter.lu d'lescht Woch en Artikel mam Titel "La cuisine fiscale de Flavio Becca" publizéiert, doropshi war en Droit de Réponse gefrot ginn, deen och op de Site koum.

An dësem Droit de Réponse seet den Affekot vum Här Becca, datt eng Klo wéinst Calomnie an Diffamatioun beim Untersuchungsriichter gemaach gi wier, well d'Accusatiounen am Online-Artikel ouni all Fondement publizéiert gi wieren.

De Chefredakter Christoph Bumb, deen och Chef vun der SARL Reporter Media ass, stellt sech iwwerdeems hannert d'Autrice vum Artikel a seet, datt dëst d'Resultat vun enger gewëssenhafter an faktebaséierter Recherche gewiescht wier. D'Klo vum Här Becca wier deemno e Versuch vun Intimidatioun, dee fir Reporter.lu net acceptabel wier.