D'Hallschent dovunner ware Persounen, déi sech net un d'Ausgangsspär gehalen hunn.

D'lescht Woch huet d'Police eng 400 Kontrollen am Coronakontext duerchgefouert. Am Fokus vun dëse Kontrolle stoung de Couvre-feu tëscht 23 Auer owes a 6 Auer moies, wéi och de Respekt vun de sanitäre Reegelen an Akafszentren.

Ronn 145 Persoune kruten en Avertissement taxé, ëm 50% vun hinne waren trotz Ausgangsspär ënnerwee.

Donieft goufen 9 Protokoller geschriwwen, well sech ënnert anerem ze vill Leit am private Beräich oder bei sportleche Veranstaltunge getraff hunn.