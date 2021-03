Wéi de CGDIS mellt, koum et e Méindeg den Owend zu e puer klengen Tëschefäll.

Kuerz no 18 Auer hat et an zu Hollerech an der Rue de l'Abattoir gebrannt. Kengem ass eppes geschitt. D'Pompjeeën aus der Stad a vun Hesper hunn d'Feier geläscht.

E Feier gouf et och zu Betten op der Mess an der Rue du Château. Do hat et an enger Hal gebrannt. Hei waren d'Pompjeeë vun Dippech an Déifferdeng am Asaz an och hei blouf et beim Materialschued.

Kuerz no 19 Auer hat et an der Stad bei der Place de la Gare gerabbelt. Hei hate sech 2 Autoen ze pake kritt. Eng Persoun gouf blesséiert.