Den deemolege Polizist ass ugeklot, am September 2016 seng 30 Joer al Schwëster an där hiren 31 Joer ale Mann vergëft ze hunn.

Bei enger Visitt hat den deemools 26 Joer ale Mann der Koppel en déidlecht Gëft an hiert Gedrénks gemëscht. Doropshin si si a senger Wunneng kollabéiert a verstuerwen. Wärend dem Prozess ass erauskomm, dass hien d’Dot méintlaang geplangt hat. Am Darknet hat hien dofir eng Substanz bestallt, déi eigentlech eréischt méi spéit wierke sollt. Sou sollt keng Spuer méi op hien zréckféieren. Wëll hien awer en anert Gëft, dat direkt gewierkt huet, geliwwert krut, ass säi Plang net opgaang.

Den Ugeklote hat am Prozess am Summer zejoert ausgesot, dass hien déi zwee Familljememberen net ëmbrénge wollt. Hien wier rose gewiescht, dass si en net mat an d’Vakanz huele wollten. Dowéinst hätt een hinne wéilten eng Lektioun erdeelen.

De Parquet reprochéiert dem Mann virsätzleche Mord. Dobäi wier e besonnesch kal virgaang a säi Motiv wier d’Ierfschaft gewiescht. An éischter Instanz gouf en zu enger liewenslaanger Prisongsstrof verurteelt.