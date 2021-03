Den Deel iwwert d'Educatioun gëtt aus dem neie Covid-Gesetz erausgeholl. Et wéilt een Opposition-formellë vum Staatsrot virbeugen.

Déi Informatioun kruten d'Deputéiert e Mëttwoch de Moien an der zoustänneger Chamberkommissioun vum Minister. Déi héich Kierperschaft hätt dem Claude Meisch informell ze verstoe ginn, datt am aktuellen Text eng Rei Saachen dra wieren, déi si net kéint guttheeschen a fir déi si och esou kuerzfristeg keng Alternative proposéiere kéint

D'Oppositiounsdeputéiert vun der CSV an och vun déi Lénk verstinn net, dass den Educatiounsminister no bal 12 Méint Kris nach ëmmer kee Gesetzestext presentéiert hätt, deen d'Strooss hält. "Mir kontestéieren net d'Moossnamen, mee mir kontestéieren d'Rechtsstaatlechkeet vun der Aart a Weis", seet de CSV-Deputéierte Claude Wiseler am RTL-Interview. Et wier e grave Virgank, seet sengersäits de Marc Baum vun déi Lénk, et hätt een et hei mat "Staatsversoen" ze dinn.

D'Maskeflicht an de Schoule bleift awer am Gesetz an och d’Privatschoule sollen doru gebonne ginn. Bis ewell hu fir si nëmme Recommandatioune gegollt.

Wéi d'Tageblatt e Mëttwoch schreift, hätten zum Beispill an der Waldorfschoul de Gros vun de Schüler an Enseignante keng Mask un.

An engem Schreiwes, dat eis virläit, heescht et, et wéilt een op Plexiglas als Alternativ zu de Masken zeréckgräifen. An der "Unterstuf" wieren 10 Enseignanten dogéint, datt an der Klass misst eng Mask ugedoe ginn, 3 wieren dofir an 2 hätte sech enthalen. An deem Bréif un d'Elteren heescht et, Kanner hätte keng oder nëmme Grippesymptomer bei enger Infektioun mam Covid-19 a si kéinten Erwuessener net ustiechen.

Effektiv hu Kanner am Allgemengen nëmme liicht oder guer keng Symptomer. Wat d'Ustiechungsgefor ugeet, deiten d'Etüden allerdéngs drop hin, datt et kee wesentlechen Ënnerscheed tëscht Erwuessenen a Kanner gëtt, dass Kanner also d'selwecht ustiechend sinn.