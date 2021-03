Vun 313 Aarbechtsplaze sinn der 38 a Gefor. Den LCGB reegt sech op dass et alt nees nëmmen drëm geet Käschten ze spueren.

De Communiqué vum LCGB

Plan social : 38 postes en danger !

Luxembourg, le 10 mars 2021 – Suite à la décision de IBM Luxembourg d’entamer des négociations pour un plan social, la délégation du personnel a fait appel au LCGB pour les soutenir et les accompagner dans le cadre des négociations à mener. IBM Luxembourg emploie actuellement 313 salariés et a décidé de licencier 38 salariés.

Les raisons annoncées par la société sont la réduction des coûts de fonctionnement et la transformation de leur offre de services par une automatisation plus accrue. La délégation du personnel et le LCGB dénoncent cette décision de IBM Luxembourg, qui n’est pas liée à la crise COVID-19, mais simplement à une réduction des coûts en vue d’améliorer les résultats nets de l’entreprise, au détriment et sans égard aux salariés.

Ensemble avec la délégation du personnel, le LCGB défendra, par le biais d’un dialogue social constructif, le maintien dans l’emploi et des indemnités favorables dans l’intérêt