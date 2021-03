De fréieren Nationalspiller stoung zanter Enn Januar wéinst Abus de faibless viru Geriicht.

Iwwer Méint soll hien tëscht 2016 an 2018 eng Fra vun deemools 88 Joer finanziell ausgenotzt hunn. Vun ronnt 170.000 Euro goung am Prozess riets.

Et bleift och hei beim Urteel aus éischter Instanz. Also zwee Joer Prisong mat Sursis, ënnert der Konditioun, dat hien d'Iewe vum Affer entschiedegt. Dëst, well d'Affer antëscht verstuerwen ass.