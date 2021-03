Den OGBL hat sech Suerge gemaach, datt dat mam neie Gesetzprojet net méi ëmmer kéint de Fall sinn.

Nodeem sech den OGBL iwwerdeem Suergen gemaach huet iwwert e Gesetzesprojet, deen dem Etablissement Public "Servior" seng legal Basis reforméiert, huet d'Fammilljeministesch Cahen e Mëttwoch déi Responsabel vum OGBL gesinn, fir sech z'explizéieren.

D'Gewerkschaft fäert, datt et zu Privatiséierunge bei de Servior-Strukturen am Alters- a Fleegeberäich kënnt.

Wéi et no der Entrevue vun e Mëttwoch heescht, wier et awer net virgesinn, datt d'Salariéë vun der Servior-Struktur net méi sollten dem SAS-Kollektivvertrag no bezuelt ginn. Am Géigendeel, all d'Punkte vum SAS misste strikt respektéiert ginn.

Wann et misst sinn, ass d'DP-Ministesch och gewëllt Textpassagen am Gesetzesprojet ze preziséieren, dat nodeems d'Avise vum Staatsrot an de Beruffschamberen bis virleien.

Schreiwes vum Familljeministère