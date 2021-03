Den nationale Wiederdéngscht huet en «avis de vent fort» erausginn, wéinst Wandvitessen tëscht 70 an 85 Stonnekilometer.

Déi solle virun allem am fréie Mëtteg erreecht ginn. Alt wieren och mol Spëtzte vun no un 100 km/h dran.

Am beschten et hält ee sech haut also mol aus de Bëscher eraus.

Meteo France huet den Norden an den Nord-Oste vu Frankräich iwwerdeems haut als "zone orange" agestuuft, wéinst dem Stuerm. Am Nord-pas-de-calais wäerten 110 Stonnekilometer haut éischter d’Reegel, wéi d’Ausnam sinn.