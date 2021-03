An de Schoulen heiheem gouf et heiheem an der 1. Woch am Mäerz knapp 280 Covid-Fäll, wou sech ee Schüler oder Enseignant baussent der Schoul ugestach hat.

Dat war an 81 Grondschoule wéi och 62 Lycéeë de Fall.

A 17 Fäll a 6 Schoule vum Fundamental an 4 Lycéeë gouf et op d'mannst zwou Infektioune bei deenen ee sech net sécher ass, wou se hierkoumen.

An zwou Grondschoulen an an engem Lycée gouf et zesummen 8 Situatiounen, bei deene bis zu 5 positiv Fäll an enger Klass waren.

An enger Grondschoul ware 4 Persounen, bei deenen ee sécher ass, dass se sech an der Schoul ugestach hunn.

Hei dat offiziellt Schreiwes:

COVID-19: Évolution de la situation dans les écoles luxembourgeoises entre le 1er et le 7 mars 2021 (11.03.2021)

Communiqué par: ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse Le bilan chiffré des élèves et enseignants testés positifs à la COVID-19 se rapporte à l'ensemble des établissements scolaires de l'enseignement fondamental / primaire et secondaire public et privé et des Centres de compétences en psychopédagogie spécialisée situés sur le territoire du Luxembourg.

Dans la semaine du 1er au 7 mars 2021:

• 279 cas positifs correspondant à un scénario 1 ont été dénombrés dans 81 écoles fondamentales, 62 lycées et un Centre de compétences (scénario 1: élève ou enseignant infecté à l'extérieur de l'école sans qu'il n'y ait eu une propagation du virus à l'école).

• 17 cas correspondant à un scénario 2 ont été constatés dans six écoles fondamentales et quatre lycées (scénario 2: maximum deux cas positifs dans une classe avec une source d'infection incertaine ou vraisemblablement extérieure à la classe).

• 8 cas correspondant à un scénario 3 ont été identifiés dans deux écoles fondamentales et un lycée (scénario 3: trois à cinq cas positifs dans une classe).

• Un scénario 4 touchant à ce jour quatre personnes est apparu dans une école fondamentale (scénario 4: chaine d'infection au sein d'une école: plusieurs classes concernées ou une classe avec plus de cinq cas).

On observe un léger recul des cas positifs par rapport à la semaine précédente (308 cas la semaine 9; 351 cas la semaine 8) et une stabilité relative au cours des quatre dernières semaines.

Le détail de la situation entre le 1er et le 7 mars 2021 est repris dans le communiqué ci-après.

PDF: Schreiwes vum Educatiounsministère

