Se gëlle jo da weider 3 Wochen, bis den 2.Abrëll.

Am Beräich vun der Schoul kommen zwou Mesuren bäi, déi elo net méi just als Recommandatioun, mä eben als Flicht gëllen. Nämlech d‘Undoe vun enger Mask am Unterrecht vum 2ten Cycle an der Grondschoul un, an d’Méiglechkeet vun Alternance-Klassen am ieweschte Cycle vum Secondaire.

Fir de Rescht gëlle weiderhin déi bal scho gängeg Reegelen, wéi de Couvre-feu tëscht 23 Auer a moies 6, der Fermeture vum Horesca-Secteur, an dem Verbuet an der Ëffentlechkeet Alkohol ze drénken. A weiderhin däerfen och just maximal zwou Persounen aus dem selwechte Stot bei een Heem kommen.