En Dokter huet dem Collège médical e Bréif geschriwwen, andeems et ënnert anerem hefteg Kritik um Gregor Baertz gëtt.

No der Affär ëm dat fréizäitegt Impfe vun 3 Membere vun hire Verwaltungsréit, dem Fräistelle vun hirem Generaldirekter, an dem geplangte Medikalen Zentrum zu Jonglëenster, dat laanscht de Gesondheetsdësch initiéiert gouf, gëtt et elo eng weider Affär, déi e schlecht Liicht op d’Hôpitaux Robert Schuman wërft.

E Mëttwoch hätt de Collège médical nämlech e Bréif vun engem Dokter kritt, dee schonn zanter Laangem fir d'HRS schafft. An deem Bréif geet vun ëmmer méi Zoustänn vun Erpressung a Mobbing Rieds, schreift d’Lëtzebuerger Wort um Freideg.

Ganz konkret gëtt de medezineschen Direkter Gregor Baertz attackéiert, deen déi voll Ënnerstëtzung vum Verwaltungsrot hätt, an dofir e bëssen diktatoresch géif handelen, an all Dokter, deen net senger Visioun entsprécht, entloossen.

Dernieft stellt den Dokter, deen de Bréif un de collège médical geschriwwen huet, awer vum Wort net mam Numm genannt gëtt, d’Fro ob et normal wier, dass d’Etüd vum HRS-President Jean-Louis-Schiltz zoustänneg wier, fir alles wat mat den Hôpitaux Robert Schuman ze din hätt.

Mobbing an Terror, wiere mëttlerweil Alldag fir d’HRS-Personal, ass am Bréif ze liesen.