Et ass domat dat zéngt Covid-Restriktiouns-Gesetz, dat d'aktuell Dispositioune bis Karfreideg den 2. Abrëll verlängert.

Jee nodeem wéi sech d'Pandemie-Situatioun da fir Ouschtere presentéiert, hat d'Regierung jo annoncéiert, fir an eenzelen Beräicher, ënner Konditiounen, méi souple Konditiounen zouzeloossen.

Verlängeren heescht elo mol, datt d'Ausgangsspär um 23 Auer gëllt an datt maximal bei engem Doheem dierfen zwou Persounen aus dem selwechten Stot op Besuch sinn. Et bleift och beim Alkoholverbuet am ëffentleche Raum.

Et dierft am Nomëtteg net iwwert d'Gesetz u sech hëtzeg debattéiert ginn, mä iwwert de Beräich vun der Schoul wou jo zwou Mesurë bäikommen, déi elo net méi just als Recommandatioun, mä eben als Flicht gëllen.

Dëst sinn d'Droe vun enger Mask am Unterrecht vum zweete Cycle an der Grondschoul aus un an d’Méiglechkeet vun Alternance-Klassen am ieweschte Cycle vum Secondaire.

Debatten dierften et iwwert de Fakt ginn, datt de Minister Meisch wollt Mesuren iwwert Zoumaache vu schoulesche Strukturen an d'Gesetz eranhuelen, mä dës Passagen dunn awer nees aus dem Text erausgeholl goufen. De Staatsrot hat informell mat Oppositions formelles gedreet. Domat baséiert en Deel vun de schoulesche Mesuren och weider op Recommandatiounen, déi de Minister gëtt, ouni eng gesetzlech Basis ze hunn.