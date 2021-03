De Samschdeg de Moien huet stiermesch ugefaangen. Daagsiwwer ass mat kräftege Schaueren ze rechnen, plazeweis esouguer mat Schnéi.

D'Temperature leien aktuell tëscht 4 an 8 Grad. An der Stad goufen e Samschdeg de Moie Wandspëtzte vun 72 Kilometer an der Stonn gemooss, zu Konsdref waren et 74 km/h an zu Beetebuerg esouguer 83 km/h.

Onbestänneg a stiermesch wäert et de ganzen Dag iwwer weidergoen. Virmëttes soll et kräfteg reenen a vereenzelt Donnerwieder si méiglech. Fir nomëttes ass weidere Ree gemellt, owes kéint et op verschiddene Plazen esouguer schneien. Et gi sech Temperaturen tëscht 5 an 9 Grad erwaart.

Wandspëtzten tëscht 65 an 90 km/h kënnen erreecht ginn. Dowéinst huet Meteolux fir e Samschdeg en "avis de vent fort" erausginn.