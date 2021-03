De Projet Nordstad envisagéiert bis d'Joer 2023 eng Fusioun vu 5 Gemengen, fir hei e Géigepol zum Zentrum an der Südregioun kënnen ze schafen.

Am Kader vum Projet Nordstad huet d'Inneministesch Taina Bofferding präziséiert, dass si en Donneschdeg vun deene 5 Gemenge Schieren, Ettelbréck, Dikrech, Ierpeldeng a Bettenduerf eng Demande fir eng finanziell Aide geschéckt krut.

Fir d'Fusioun virunzebréngen, hunn d'Gemenge 5.000 Euro pro Bierger gefrot. Den Inneministère, deen d'Fusioun géing ënnerstëtzen, wëll dës Fuerderung elo préiwen a sech déi geplangte Projeten an den eenzele Gemengen ukucken.

Am Communiqué gëtt dann nach präziséiert, dass d'Regierung schonn eng Rei Projete fir den Ausbau vun de Nordstad-Gemenge realiséiert. Ma et wier ee sech awer bewosst, dass d'Fusioun zu enger Nordstad dee wuel éiergäizegste Projet ass, deen zu Lëtzebuerg jeemols lancéiert gouf.

Communiqué

Fusion des communes de la «Nordstad»: précisions de la ministre de l'Intérieur Taina Bofferding (12.03.2021)

Communiqué par: ministère de l'Intérieur

Suite à des demandes de la presse quant au projet de fusion des communes de la «Nordstad», la ministre de l'Intérieur Taina Bofferding souhaite apporter les précisions suivantes: Le ministère continue d'accompagner et de soutenir les cinq communes de Bettendorf, Diekirch, Erpeldange-sur-Sûre, Ettelbruck et Schieren dans leurs démarches en vue de la fusion à l'horizon 2023. Dans ce cadre, les communes et le ministère de l'Intérieur s'échangent régulièrement. La dernière réunion a eu lieu début février.

En date d'hier, la ministre Taina Bofferding vient de recevoir, par courrier, une demande des cinq communes pour une aide financière de l'État en faveur de la fusion à concurrence de 5.000 € par habitant-e. Bien que les montants de l'aide spéciale aient été récemment augmentés de 10%, sur initiative de la ministre, l'aide sollicitée par les communes de la «Nordstad» est largement supérieure à celles octroyées jusqu'à présent. Le ministère de l'Intérieur fera l'analyse des revendications financières tout comme de la liste des projets que les communes se proposent de réaliser à l'avenir. La détermination de l'aide spéciale par laquelle la fusion sera définitivement soutenue appartient au gouvernement en conseil.

Il y a lieu encore de rappeler que le gouvernement réalise déjà un certain nombre de projets d'envergure en faveur du développement des communes de la «Nordstad» et de la qualité de vie de ses habitant-e-s et continuera de s'engager sur cette voie, tout en étant conscient que le projet de fusion de la «Nordstad» constitue le plus ambitieux jamais entamé au Luxembourg.