D’Staatsbeamtegewerkschaft CGFP huet d’Conciliatiounsprozedur mam Educatiounsministère virleefeg op Äis geluecht.

D’CGFP schreift um Dënschdeg de Moien, eng Rei Fuerderungen vun der Gewerkschaft wieren ëmgesat ginn. An der Haaptsaach huet de Minister Claude Meisch jo säin ëmstriddene Gesetzprojet zeréckgezunn, dee virgesinn hat, datt a 4 spezialiséierte Lycéeën och Leit, déi net Staatsbeamte sinn, kéinten Direkter ginn. An anere Wieder: Leit aus dem Privatsecteur kréien also keen Zougank fir Spëtzeposten.

D’CGFP schreift weider domadder wier d’Saach net gedoen. Elo missten d’entspriechend Gesetzprojeten zesumme mat den zoustännege Fachverbänn vun der CGFP iwwerschafft ginn.

De Grond, firwat d’Staatsbeamtegewerkschaft d’Conciliatioun net ganz stoppt, wier „Meenungsverschiddenheete“ mam Sportminister Dan Kersch. Et wier nach net gewosst, ob de Minister op d’Fuerderung ageet, de Poste vu Sportskommissär fir Sportsproffen ze reservéieren.