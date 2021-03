Grond fir dës Hausduerchsuchunge sinn zwou Plazen, wou illegal Dreck ofgeluecht gouf.

Schonn den 3. Februar gouf et zu Wolz Perquisitiounen a verschiddene Privathaiser, dem Sëtz vun enger Baufirma an a Büroe vun der Gemeng.

De Communiqué

Communiqué de presse du parquet de Diekirch relatif à deux décharges illicites à Wiltz

(16.03.2021) Suite à des rapports dressés par l'Administration des douanes et accises relatifs à deux décharges illicites notamment de déchets inertes sur le territoire de la commune de Wiltz, le parquet de Diekirch a requis auprès du juge d'instruction l'ouverture de deux informations judiciaires des chefs d'infractions à la loi modifiée du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets, à la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, à la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain et de blanchiment.

Dans ce cadre, des perquisitions ont été opérées en date du 3 février 2021 à l'administration communale de Wiltz, au siège d'une entreprise de construction et au domicile privé de plusieurs personnes.

Les instructions suivent leur cours.

Le parquet tient à rappeler que toute personne visée par une enquête ou une procédure pénale est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été reconnue par une décision définitive de la juridiction de fond compétente.