Den 18. an 19. Mäerz gëtt déi 11. Editioun vum EU-Sommet fir Jonker, och "Votre Europe, votre avis!" genannt, ofgehalen.

Organiséiert gëtt den "Votre Europe, votre avis!" (YEYS) vum Comité économique et social européen (CESE). Am Mëttelpunkt vun dësem Sommet wäert d'Klima stoen. Schüler aus 33 ënnerschiddlechen europäesche Lycéeë kommen hei beieneen, fir iwwert dës Thematik ze debattéieren.

Per tirage au sort goufen d'Klasse selektionéiert. Mat dobäi ass eng Klass aus all EU-Memberstaat, wéi och aus de 5 Kandidate-Länner Serbien, Tierkei, Albanien, Nordmazedonien a Montenegro an 1 aus Groussbritannien.

Um éischten Dag vum Treffe kréien d'Participanten d'Méiglechkeet, mam Vizepresident vun der Europäescher Kommissioun Frans Timmermans an der Presidentin vun der CESE, dem Christa Schweng, ze schwätzen. Ganzer 800 Etablissementer hate fir d'Editioun 2021 hir Kandidatur eragereecht.

Mam YEYS wëllen d'Organisateuren erreechen, dass Jonker tëscht 16 an 18 Joer iwwert d'Klimaproblematik diskutéieren a gemeinsam Iddien entwéckelen, fir d'Zil z'erreechen, am Joer 2050 klimaneutral ze ginn.

Schreiwes

Des élèves du Lycée Aline Mayrisch vont participer à un sommet européen de la jeunesse sur le climat Des élèves du Lycée Aline Mayrisch de Luxembourg vont prendre part à un sommet européen de la jeunesse sur le climat, qui se déroulera en ligne les 18 et 19 mars 2021. Cette manifestation organisée par le Comité économique et social européen (CESE) suivra le canevas d'une conférence des Nations unies sur le changement climatique (COP).

Après avoir été annulée en mars 2020 pour cause d'épidémie de COVID-19, «Votre Europe, votre avis!» (YEYS), la manifestation phare du Comité à destination des jeunes, tiendra sa onzième édition les 18 et 19 mars 2020. Placée sous le mot d'ordre «Notre climat, notre avenir!», elle réunira des élèves de 33 établissements d'enseignement secondaire, venus de toute l'Europe, qui y débattront des meilleures démarches à suivre pour protéger l'environnement.

La liste des établissements participants peut être consultée par ce lien.

Lors de la séance d'ouverture, le 18 mars, les participants auront par ailleurs l'occasion de s'entretenir avec le vice-président de la Commission européenne Frans Timmermans, qui est chargé du pacte vert pour l'Europe, et avec la présidente du CESE, Christa Schweng. Lors du sommet, la présidence des sessions plénières sera assurée par Cillian Lohan, vice-président du CESE et militant de l'économie verte.

Le choix des 33 écoles retenues pour participer à cette initiative a été effectué à l'aide d'un outil électronique de sélection, lors d'un tirage au sort qui a eu lieu le 27 novembre 2019 à Bruxelles. C'est ainsi que pour chacun des 27 États membres de l'UE et des 5 pays candidats (Albanie, Macédoine du Nord, Monténégro, Serbie et Turquie), de même que pour le Royaume-Uni, un établissement scolaire a été sélectionné, qui sera représenté par trois de ses élèves, âgés de 16 à 18 ans et accompagnés d'un enseignant. Près de 800 établissements ont déposé leur candidature pour l'édition de cette année.

L'objectif de la rencontre est de recueillir auprès de ces élèves des idées inspirées, s'agissant de face à la crise climatique actuelle et d'avancer vers la réalisation de notre objectif de devenir, d'ici 2050, neutres à l'égard du climat. Il sera demandé aux participants d'endosser le rôle de représentants de différents secteurs, industries ou groupe de pays, et de négocier entre eux. Encadrés et guidés par de jeunes animateurs, ils débattront de leurs propositions, sur le canevas d'une Conférence des parties (COP) à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques.

Ils rencontreront des représentants d'organisations internationales de jeunesse, qui les aideront à décliner leurs idées et suggestions en recommandations concrètes, lesquelles seront soumises par le CESE aux décideurs politiques internationaux en matière d'environnement et discutées lors de conférences qui, durant toute cette année, s'égrèneront à travers l'Europe.

Pour préparer le débat, un membre du CESE effectuera une visite, en personne ou par vidéoconférence, auprès de chaque établissement participant, afin d'y évoquer l'Union européenne et le Comité, ainsi que le travail qu'ils accomplissent en faveur des jeunes, tout en y expliquant le déroulement de la manifestation et en exprimant les attentes placées dans les écoles concernées.

Historique

«Votre Europe, votre avis!» «Votre Europe, votre avis» (YEYS) est une manifestation organisée par le Comité économique et social européen, lequel est le porte-voix de la société civile en Europe. Parmi les rendez-vous du Comité, elle constitue l'événement phare à destination de la jeunesse et a été créée en 2010, dans l'objectif de nouer un contact entre les plus jeunes citoyens d'Europe et l'Union européenne.

Chaque année, des élèves âgés de 16 à 18 ans, issus de l'ensemble des États membres et pays candidats, viennent se réunir deux journées à Bruxelles pour élaborer ensemble des résolutions, qui sont ensuite communiquées aux institutions de l'UE. Ils y expriment leurs idées, leurs propositions et leurs espoirs quant à leur avenir de citoyens européens.

Tous les établissements d'enseignement secondaire en Europe peuvent faire acte de candidature afin de déléguer trois de leurs élèves pour prendre part à «Votre Europe, votre avis!». Cette initiative, espère le CESE, garantira que le processus d'élaboration des politiques de l'Union tiendra compte des points de vue des jeunes générations européennes, de leurs expériences et de leurs idées.

De plus amples informations sur l'édition 2021 de «Votre Europe, votre avis!» sont disponibles ici et sur la page officielle de la manifestation. Cliquer ici pour visionner la vidéo de l'édition 2019 et ici pour le programme.