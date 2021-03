D'lescht Woch goufe mat 1.249 Fäll 5% méi Leit positiv op de Coronavirus getest an et sinn 28 Persounen a Relatioun mam Covid am Grand-Duché gestuerwen.

D'lescht Woch sinn d'Coroninfektiounen besonnesch bei de Kanner a Jugendlechen vun 0 bis 14 Joer an den Erwuessenen tëscht 30 a 44 Joer an d'Luucht gaangen, dat geet aus dem neiste Wochebilan vun der Santé, dem Laboratoire national de Santé an dem List ervir.

Tëscht dem 8. an dem 14. Mäerz goufe mat 1.249 Fäll 5% méi Leit positiv op de Coronavirus getest. 28 Persounen sinn a Relatioun mam Covid-19 am Grand-Duché gestuerwen, d'Woch virdrun waren et 24. An de Spideeler ass et zanter de leschte puer Wochen am Gaang unzezéien. 95 Covid-19-Patienten hunn d'lescht Woch missen hospitaliséiert ginn, dovunner der 27 op der Intensivstatioun. Dat sinn der 6 méi wéi déi Woch virdrun. An et goufen och 126 méi Passagen an de Covid-Consultatiounszentren um Kierchbierg an zu Esch gezielt. De Reproduktiounstaux ass ongeféier stabel bliwwen a louch ëm ee Prozent. Och de Positivitéitstaux vun den Tester huet sech mat 1,96% weider net geännert. D'Inzidenz d'lescht Woch louch bei 200 Fäll op 100.000 Awunner. An der éischter Woch am Mäerz waren et der 191. Déi aktiv Infektioune waren d'lescht Woch mat 2.752 Fäll liicht réckleefeg. 2.594 Persoune waren a Quarantän an 3.725 isoléiert.

D'Infektiounen hunn d'lescht Woch wéi gesot besonnesch bei de Kanner a Jugendleche staark zougeholl. An der Alterskategorie tëscht 0 a 14 Joer gouf et eng Progressioun vu 24 Prozent. Bei de Persounen tëscht 30 a 44 Joer vu 16%. Dogéint hu sech Leit iwwer 75 Joer ëm ee Véierel manner dacks ugestach. Am meeschte verbreet ass de Coronavirus den Ament bei de Kanner, de Jugendlechen an de jonken Erwuessene bis 30 Joer. Geographesch gesinn zirkuléiert de Covid-19 am allermeeschten an de Kantonen Esch a Veianen. D'Alterskategorie tëscht 60 a 74 Joer huet deen niddregsten Infektiounstaux.

Dem Tracing no bleift d'Haaptinfektiounsquell de familiäre Kader mat 44% vun de Fäll. Op zweeter Plaz gëtt elo d'Aarbecht opgelëscht mat 6,2%, knapp virun der Schoul (6%), dem Fleegesecteur (4,5%) an der Fräizäit (3,9%) Bei 30% vun allen Infektioune konnt net nogewise ginn, wou d'Leit sech ugestach hunn.



D'lescht Woch goufen 10.892 Persounen eng éischte Kéier géint de Covid geimpft. 1.449 Leit kruten hir zweet Dosis. Wéi d'Santé mellt huet de Grand-Duché den Ament den aktuelle Previsiounen no genuch Vaccin, fir bis Enn Abrëll 123.379 Leit ze impfen.



E Wuert zu de Virusvarianten. Déi brittesch mécht de leschte Resultater no méi wéi 62% vun alle Fäll aus. Déi südafrikanesch Variant 18,5%. An et ass bis elo nëmmen eng Infektioun mat der brasilianescher Mutatioun zu Lëtzebuerg nogewise ginn. Den LNS huet an der éischter Mäerzwoch 411 Echantillone sequenzéiert.

