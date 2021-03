An de Moiesstonnen koum et op der N14 zu engem Accident, an dat 3 Gefierer involvéiert sinn. D'Streck ass komplett gespaart, mellt den ACL.

Eng Deviatioun geet iwwer Folkendeng. RTL-Informatiounen no gouf 1 Persoun schwéier, eng zweet méi liicht blesséiert. Op der Plaz sinn 2 Ambulanzen, de Samu, grad ewéi d'Pompjeeë vu Folkendeng an Dikrech. © Domingos Oliveira / RTL © Domingos Oliveira / RTL © Domingos Oliveira / RTL © Domingos Oliveira / RTL © Domingos Oliveira / RTL © Domingos Oliveira / RTL © Domingos Oliveira / RTL © Domingos Oliveira / RTL