Den 11. Mäerz war de Weltnierendag. 10 Prozent vun der Weltpopulatioun hunn eng chronesch Nierekrankheet.

Iwwer zwou Millioune Mënsche musse reegelméisseg an Dialys. Hei am Land ginn et tëscht 400 a 500 Dialys-Patienten. Héije Bluttdrock, Zocker oder Iwwergewiicht kënnen den Ausléiser vun dëser Krankheet sinn.

3 Mol d'Woch hänkt de Jean-Jacques Hoffmann un der Dialys-Maschinn. Wärend 3 an enger hallwer Stonne gëtt säi Blutt gewäsch. Zanter 2017 geet de Pensionär dofir an d'Ettelbrécker Spidol.

Den Här Hoffmann kuckt zouversiichtlech an d'Zukunft. Hien ass ee vu 85 Patienten, déi all Woch an d'Dialyse kommen. Par Rapport zum leschte Joer sinn dëst 15 Leit méi. Den Duerchschnëttsalter vun de Patiente läit bei 69 Joer.

Zanter 6 an engem hallwe Joer geet de Fernand Müller reegelméisseg an Dialys. Hien huet 57 Joer a wäert elo op eng nei Nier.

2/3 vun de Patienten hunn Problemer mam Zocker. Nieft der Dialys musse si och e strenge Regime anhalen.

Dës Maschinn iwwerhëlt also d'Funktioun vun der mënschlecher Nier. Si wäscht d'Blutt.

Fir jonk Patiente mécht eng Nierentransplantatioun Sënn. Pro Joer sinn dat eng 20 Leit hei am Land, déi eng nei Nier kréien.