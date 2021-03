Agebrach gouf zu Ettelbréck, an der Stad, zu Stroossen an zu Esch.

Um kuerz no 1 Auer e Freideg de Moie gouf zu Ettelbréck en Abroch an engem Eefamilljenhaus an der Grand-rue gemellt. Eng Sich nom Täter dee geflücht ass gouf dunn ageleet. Spéider konnt och tatsächlech eng verdächteg Persoun mat geklaute Saache festgeholl ginn a koum op Uerder vum Parquet virun den Untersuchungsriichter.

Géint 3.40 Auer ass en Abriecher an eng Wunneng an der Rue des Etats-Unis an der Stad agebrach, dat wärend deem e Bewunner am Haus geschlof hat. Warscheinlech well d'Luuchten ugemaach goufen, ass dësen erwächt. Ma zu deem Zäitpunkt hat den Täter sech scho mat de geklaute Géigestänn ewechgemaach.

En Donneschdeg den Owend gouf dann an e weidert Haus an der Rue de la Deportatioun an der Stad agebrach. Dobäi gouf en Zonk beschiedegt, well e puer onbekannte Persounen hanne beim Haus wollten abriechen. Alleguerten d'Reim goufen duerchwull an eng Partie Saache goufe geklaut an och futti gemaach.

Agebrach gouf och zu Stroossen an der Rue des Romain, dat an en Eefamilljenhaus. D'Aganksdier gouf hei opgebrach. Ob Wäertgéigestänn geklaut goufen ass bis ewell nach net gewosst.

En Donneschdeg de Moie sinn een oder e puer Abriecher iwwert d'Récksäit gewaltsam an en Haus an der Rue de l’usine zu Esch agebrach. Den Täter konnt Wäertgéigestänn klauen an onbemierkt flüchten.

An alle Fäll goufe Spueren op der Plaz geholl, Ermëttlungen ageleet an eng Plainte deposéiert.