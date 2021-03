Et däerf net zu Diskriminéierunge kommen, opgrond vun der jeeweileger Zeugungaart.

Zu dësem Schluss kënnt d’Mënscherechtskommissioun an hirem zweeten Avis iwwert de Projet de loi vum Ofstamungsgesetz.

Den Haaptfokus vun der Kommissioun gouf op kënstlech Befruchtung a "Leihmutterschaft" geluecht. Et gëtt kloer begréisst, datt e legale Kader fir kënstlech Befruchtung geschaaft gëtt. An Zukunft wäert also jiddereen och per Gesetz Zougang dozou hunn. Souwuel elengstoend Persounen, wéi och gläichgeschlechtlech Koppelen.

Et bleiwen awer nach eng Partie Froen oppen. Zum Beispill, no wéi enge Krittären Embryoe rausgesicht ginn? Däerf d’Geschlecht do gewielt ginn, wann et dorëms geet, verierflech Krankheeten ze verhënneren?

"Leihmutterschaft" soll iwwerdeems och weiderhi verbuede bleiwen. Hei géinge fir Lëtzebuerg nach déi néideg Donnéeë feelen, fir en Avis ofzeginn.