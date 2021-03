Déi Gréng hunn um Kongress e Samschdeg de Mueren ënnerstrach, dass si déi Partei wieren, déi sech wärend der Pandemie staark fir d'Kultur agesat huet.

Um digitalen Nationalkongress vun déi Gréng goufen d’Djuna Bernard an de Meris Sehovic e Samschdeg de Moien als Presidente vun der Partei zréckgewielt. Géigekandidature goufen et keng.

Gréng ass d'Faarf vum Klima an Ëmweltschutz. D'Presidentin Djuna Bernard an de President Meris Sehovic hunn d'Ausriichtung vun der Partei de Moien um digitale Kongress nach eemol a Stee gemeesselt. Aner Prioritéite fir déi nächst Zäit si fir déi Gréng d'Pandemie an d'Sécherung vum gesellschaftlechen Zesummenhalt. De Wuelstand vun der Gesellschaft dierft net just um Wirtschaftswuesstem gemooss ginn. Et misst ee fäerdeg bréngen, dass all Mënsch e gutt Liewe kann hunn.

Zu Wuelstand géif och eng propper Natur gehéieren, esou de Meris Sehovic. Déi gréng schwätzen sech fir fundamental Changementer aus, wat d'Energie ugeet. Si wéilten doduerch awer net déi méi aarm Stéit belaaschten. Deen dee vill polluéiert, muss och dofir bezuelen, esou d'Presidence vun déi Gréng a mengt domat virop d'Industrie.

Déi Gréng gesi sech als déi Partei, déi sech wärend der Pandemie staark fir d'Kultur agesat huet. Zu Lëtzebuerg hätt de Kulturbetrib, besser ewéi an anere Länner, nach kënne schaffen, esou d'Presidence Bernard a Sehovic de Moien um Kongress vun déi Gréng.