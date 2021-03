Wou ass d’Monument, dat un de Klëppelkrich erënnert huet? E Freideg war eng Aktioun géint d’Vergiessen um Nikloseck.

De Klëppelkrich, den Opstand vun de Bauere géint déi franséisch Besatzungstruppen, gouf 1798 och am Éislek gefouert. Niewent dem Monument zu Clierf, erënnert zënter 1972 awer och en Denkmal um Glacis, méi genee um Nikloseck, un dëse Krich a seng Affer.

Bis d’Tramsschinnen an d’Schefferallée geluecht goufen. Zënter 5 Joer wier d’Plack aus Schifer verschwonnen a well d’ADR iwwer d’Chamber keng passend Äntwert krut, huet d’Partei e Freideg um Nikloseck eng Aktioun gestart. Se waren zu hirer méi op den Nikloseck komm, mat Kamera, fir hir Aktioun och fir sech selwer an d’Archive festzehalen. Eppes wat net méi do ass, wou et emol war oder stoung, gëtt gäre vergiess. Mee grad dat dierft net sinn, monéiert d’Partei där Geschicht, Sprooch a Kultur wichteg ass. Och déi Geschicht, déi 200 Joer zréckläit an u sech am Éislek geschitt ass.

Verluer ass et schonn emol net, d’Monument. Et läit, sou eisen Expert Robert Philippart, schéin nei gemaach an engem Atelier a waart op d'Enn vum Summer, fir dann an neier Schéinheet an e ganz neie Plang mat agebonnen ze ginn.

En neit Gelänner, e ganz neit Konzept an dat och déi éischt Glaciskapell mat dran ass, well an hir eventuell och Klëppelkrich-Bauere begruewe goufen. 30 vun hinne sinn nämlech op där anerer Säit vum Glacis, dout gemaach ginn. Dat Ganzt géif e Lieu de Mémoire ginn, integréiert an de Kierfecht.