D'Pandemie huet och eenzel Verwaltungen am Grëff: sou ass dat aktuell de Fall fir d'Gewerbe-Inspektioun.

RTL-Informatiounen no, ginn et an der ITM esou vill Covid-Positiv getest Persounen, datt am "service réduit" muss geschafft ginn.

Den Aarbechtsminister Dan Kersch huet dës Informatiounen eis géintiwwer confirméiert a preziséiert, datt d'Aarbechte vun der ITM awer weiderginn, mä an engem Nout-Service .

Dat heescht, datt d'ITM z.B. bei Aarbechtsaccidenter weiderhi funktionell ass a mat Beamten da sur place ass.