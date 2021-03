Deemno schaffen am Abrëll 31.500 Leit keng 40 Stonnen d'Woch a sinn an der Kuerzaarbecht.

Parallel zum héijen Chômage-Taux bleift och d'Zuel vun de Leit, déi kuerz schaffen, op engem ganz héijen Niveau.

Ronn 4.300 Betriber kruten hir Demande vum Congé partiel haut am Konjunkturcomité accordéiert Dat sinn eng 100 Firmen manner, wéi am Mäerz. Déi aktuell speziell Dispositioune fir d'Kuerzaarbecht lafe jo den 30. Juni aus.

Bis Ugangs vun dësem Mount waren ronn 151.000 Salariée wärend der Pandemie an der Kuerzaarbecht. De Staat huet fir dës Mesure iwwer 580 Milliounen ausginn.

Am Konjunkturcomité gouf sech iwwerdeem och am Detail mat der Situatioun an ronn 50 Firmen befaasst, déi e Plan de Maintien dans l'Emploi respektiv e Plan de redressement wëllen ëmschaffen, dat wéinst dem aktuellen ekonomeschen Drock duerch d'Pandemie.

De Communiqué

Informations sur les demandes de chômage partiel pour le mois d'avril 2021 (22.03.2021)

Communiqué par: ministère de l'Économie

Le Comité de conjoncture s'est réuni en date du 22 mars 2021 sous la co-présidence du Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Économie sociale et solidaire, Dan Kersch et du Ministre de l'Économie, Franz Fayot.

Au mois de mars 2021, 4.323 entreprises (contre 4.450 le mois dernier) ont introduit une demande d'octroi de chômage partiel afin de pouvoir bénéficier, pour le mois d'avril, des dispositions particulières en matière de chômage partiel qui sont en vigueur jusqu'au 30 juin 2021.

Après analyse des dossiers soumis, le Comité de conjoncture a statué favorablement sur 4.276 demandes (contre 4.362 le mois dernier), la décision finale de l'attribution de ce soutien incombant au Conseil de gouvernement.

Les demandes avisées positivement pour le mois d'avril concernent 31.520 salariés (calcul en ETP / emplois temps-plein).

Par ailleurs, le Comité de conjoncture a analysé plus en détail la situation économique, financière et sociale de 43 entreprises désirant mettre en œuvre un plan de maintien dans l'emploi ou un plan de redressement ainsi que 4 plans de maintien dans l'emploi sectoriel.

En outre, le Comité de conjoncture a émis un avis positif sur 1 demande en relation avec les dispositions légales en matière de préretraite-ajustement.

La prochaine réunion du Comité de conjoncture est fixée au mardi 27 avril 2021.