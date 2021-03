404 Ekippen an 10.007 Participanten hunn sech beim Relais pour la vie ugemellt. Als Mediepartner ass och eng RTL-Ekipp bei dëser Aktioun mat dobäi.

Zanter méi wéi 25 Joer setzt d'Fondation Cancer sech fir d’Lutte géint de Kriibs an. Mam Relais pour la vie ginn all Joer Done fir d'Recherche gesammelt. Als Mediepartner vum Relais pour la vie mécht RTL och als Ekipp mat. Wann Dir och wëllt Courage an Hoffnung schenken, kennt dir de Relais pour la vie mat engem Don un eng oder méi Ekippen ënnerstëtzen.

Normalerweis ass de Relais pour la vie ëmmer an der Coque. Duerch Pandemie gouf dëst Joer eng digital Versioun vun dësem solidareschen Evenement an d’Weeër geleet.

27. an 28. Mäerz : Zwee Livestream an ee Chat

E Samschden an e Sonnde vu 16:00 bis 17:00 Auer kennt Dir de Livestream bei eis um Site an um Site vum Relais pour la vie kucken. Jiddereen dee beim Relais pour la vie matmécht ass invitéiert fir sech am Chat op www.relaispourlavie.lu unzemellen a säi Message, Foto oder Video ze deelen. Äre Bäitrag gëtt wärend dem Livestream gewisen.

Dir kennt eis och Är Foto vun Ärer Participatioun op foto@rtl.lu eraschécken an Är Fotoe gi vun e Méindeg un an eiser Fotosgalerie gewisen.

RTL.lu: Livestream fir de virtuellen Challenge

Programm vum Stream

Éieregäscht wéi de Premier Xavier Bettel, Temoignagë vu Patienten a vill weider Bäiträg wäerten am Livestream ze gesi sinn.

