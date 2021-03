E Mëttwoch informéieren de Premier an d'Gesondheetsministesch iwwert d'Aarbechten aus dem Regierungsrot.

Am Regierungsrot wäert e Mëttwoch decidéiert ginn, wéi et mat de Corona-Restriktioune weidergeet. Déi aktuell Mesurë gëllen nach bis den 2. Abrëll.

Dir kënnt d'Pressebriefing mam Xavier Bettel a Paulette Lenert wéi gewinnt am Livestream op RTL.lu suivéieren.

Liest all déi wichteg Changementer, Ofsoen an Aussoen no an eisem Liveticker.