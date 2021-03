Et dauert aktuell bis zu 6 Wochen, éier ee vun der CNS d'Sue fir Doktesch-Rechnunge rembourséiert kritt.

D'Gesondheetskees huet dës RTL-Informatioune confirméiert a preziséiert, datt dëst net un technesche Problemer léich, mä villméi un de ganz villen Demanden, déi aktuell musse vun de Gestionnaire beaarbecht, kontrolléiert a verschafft ginn.

Wa soss den Delai vum Remboursement tëscht 2 bis 4 Woche laang war, sou läit en aktuell wéi gesot an der Moyenne bei ronn 6 Wochen.

Aktuell ginn zum Beispill bei der CNS d'Doktesch-Facturen traitéiert, déi Mëtt Februar vun den Assuréen eragereecht gi waren.

Leit, déi awer héich Montanten hu misste virstrecken, kënnen ëmmer online iwwer guichet.lu e Rendez-vous froen an de CNS-Agencen an da kréien si d'Suen do och direkt via Scheck.

Dës Rechnungen dierfen awer net méi al wéi 2 Woche sinn.