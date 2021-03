An 2 Secteuren awer ass den Emploi 2020 erofgaangen.

Den Emploi hei am Land ass 2020 ëm 1,6 Prozent an d'Luucht gaangen, dat deelt de Statec de Moie mat. No enger staarker Reprise am 3. Trimester, wier d'Beschäftegung am 4. Trimester awer nëmmen nach ëm 0,6 Prozent geklommen.

Grad wéi am 3. Trimester, koume méi Frontalieren ewéi Residenten dobäi. D'Zuel vu Lëtzebuerger Salariéeë wier souguer ganz e bëssen erofgaange par Rapport zum Trimester virdrun, ëm 0,1 Prozent.

Dass d'Beschäftegung zu Lëtzebuerg trotz Coronakris 2020 geklommen ass läit virun allem um ëffentlechen Déngscht, mat engem plus vu 5 Prozent, an um Bausecteur, hei war et plus 3,5 Prozent op e Joer gekuckt.

An 2 Secteuren ass den Emploi 2020 erofgaangen, an der Industrie an am Beräich vum Commerce, Transport, Hebergement a Restauratioun.