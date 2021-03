Lëtzebuerg wandert. Dat net eréicht zënter dem Ufank vun der Pandemie, mee noweisbar méi.

Den Tourismusministère mellt, dass op verschiddene Wanderweeër däitlech méi Leit ënnerwee ware wéi nach 2019. Elleng um Mëllerdall Trail goufen am Joer 2020 méi wéi 160.000 Wanderer gezielt, wat e plus vu 15.000 Leit zum Virjoer bedeit. Op dem 158 Kilometer laangem "Escapardenne" gouf eng Hausse vu 25% bei der Frequentatioun festgehalen.

5.000 Kilometer gekennzeechent Wanderweeër ginn et aktuell am Grand-Duché. An de 60er Jore goufen d'Autopedestren ënnert dem Impuls vum Tourismusministère gegrënnt. Aktuell ginn et der dovunner 201. Déi verschidde Weeër sinn tëscht 4,3 a 15,7 Kilometer laang. Nieft dëse ginn et 43 CFL-Weeër, 27 national Wanderweeër a vill aner Qualitéitsweeër mat Label a Gemengeweeër. Et féieren awer och eng Rei grouss Wanderweeër duerch Lëtzebuerg, ënnert deenen den Europawee E2, deen iwwert 4.850 Kilometer vun Irland bis op d'Côte d'Azur féiert an den Europawee E3 vun am Ganze 6.950 Kilometer, de vun der Algarve bis an d'Tierkei geet. Eng genee Iwwersiicht vun de Weeër mat Kaart an Héichteprofiller fënnt een op geoportail.lu.

Vun dësem Summer un ass Lëtzebuerg ëm ee Wanderwee méi räich. Am Juli soll den neien 90 Kilometer laange Minett Trail fäerdeg gekennzeechent sinn. Den neien Trail, den am Kader vun der europäescher Kulturhaaptstad Esch2022 entstanen ass, leeft vu Kënzeg bis op Beetebuerg. E wäert déi schéinste Plazen aus dem Minett matenee verbannen. Eenzegaarteg mécht dëse Wee déi 11 verschidde Gitten, an deenen ee wäert kënnen iwwernuechten. Dat awer eréischt vun Abrëll 2022 un. Verschidden Architektebüroen hu sech dofir aussergewéinlech Plaze gesicht, vun Zuchwaggone bis den Tuerm vum Beetebuerger Park. Nieft de permanente Weeër gëtt all Sonndeg vun engem anere Wanderveräin aus dem Land en IVV-Wanderwee ugeluecht. IVV steet fir Internationale Volleksportverband. Eis Lëtzebuerger Wandersportfederatioun, déi et zënter 1971 gëtt, ass Deel dovunner. Virun der Pandemie hu bis zu 1.600 Leit bei dëse Wanderunge matgemaach. Aktuell gi se och organiséiert an de Kalenner fënnt een op der Homepage vun der Lëtzebuerger Wandersportfederatioun: www.flmp.lu.