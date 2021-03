En Automobilist ass hei um CR353 vun der Strooss ofkomm.

An enger Rietskéier huet en Automobilist d'Kontroll iwwert säi Gefier verluer an ass dobäi vun der Strooss ofkomm. Duerno huet den Auto eng Partie Zonge matgerappt, bis en an enger Wiss un d'Stoe komm ass.

Et gouf eng Persoun blesséiert.