S’appuyant sur une production respectueuse de l’environnement, cette expansion prévoit l’élargissement des capacités d’embouteillage, la production propre de bouteilles, l’ajout d’équipements de transvasement en tubes, l’agrandissement des capacités logistiques à travers la construction d’un dépôt automatisé ainsi que l’élargissement des compétences de recherche et de développement. Jusqu’en 2030, il est ainsi prévu de créer à terme 270 emplois supplémentaires sur le site d’Echternach.

International Can SA, spécialisée dans la production de boîtes en aluminium destinées à l’industrie cosmétique, se trouve depuis 2015 sur le même site à Echternach que Cosmolux. Les deux entreprises font partie du groupe allemand MAXIM qui a réalisé en 2020 un chiffre d’affaires consolidé de 300 millions d’euros. En 2020, le groupe MAXIM a entamé l’étape ultime de sa stratégie d’intégration verticale sur son site luxembourgeois en créant Cosmolux Logistics afin d’optimiser davantage le flux et le transport des matières produites. Actuellement, le groupe MAXIM emploie au total 330 personnes au Luxembourg.

Au cours de la visite, le ministre de l’Économie, Franz Fayot, a déclaré: «Compte tenu de ce qui a été réalisé dans le passé, le développement du groupe MAXIM au Luxembourg est un exemple remarquable et révélateur d'une entreprise familiale qui a su reconnaître et tirer parti de toutes les opportunités et de tous les avantages que le Grand-Duché a à offrir. Les responsables ainsi que les salariés du groupe MAXIM s’accordent parfaitement avec le 'Luxembourg way of doing' qui est marqué par le pragmatisme, la capacité d’adaptation et la volonté d’amélioration permanente, tout en tirant profit de la petite taille du pays, avec ses chemins courts, sa grande proximité par rapport aux décideurs et sa flexibilité hors pair.»

Le Dr. Rolf Giesen, CEO de Cosmolux & Maxim Markenprodukte GmbH & Co., a ajouté: «Jusqu'à présent, nous sommes très satisfaits de nos résultats au Luxembourg et nous voyons encore un grand potentiel pour un avenir couronné de succès à long terme. Un grand merci à la SNCI et au conseil municipal d'Echternach pour leur soutien positif – nous aimerions faire d'Echternach le futur siège du groupe MAXIM. Nous nous réjouissons de poursuive la collaboration fructueuse avec le ministère de l'Économie et Luxinnovation.»

Die seit 2001 im Industriegebiet von Echternach ansässige Cosmolux International SA entwickelt, produziert und vermarktet Kosmetik- und Körperpflegeprodukte für den täglichen Bedarf, die von den großen Einzelhandelsketten verkauft werden. Bei einer Betriebsbesichtigung am 25. März 2021 durch den Erbgroßherzog Guillaume und Franz Fayot, Minister für Wirtschaft, stellte die Unternehmensleitung ihre Expansionsstrategie für das Jahr 2030 mit einem Investitions- und Finanzierungsvolumen von rund 65 Millionen Euro vor.

Die Erweiterung basiert auf einer umweltfreundlichen Produktion und umfasst die Kapazitätserweiterung der Abfüllung, eine Erweiterung des Abfüllportfolios um einen Tubenbereich, den Ausbau der Packmittelproduktion durch eine Flaschenproduktion, den Neubau eines vollautomatischen Hochregallagers sowie den Ausbau der Forschungs- und Entwicklungskompetenzen. Bis zum Jahr 2030 sollen somit am Standort Echternach 270 zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen werden.

Die International Can SA, die sich auf die Produktion von Aluminiumdosen für die Kosmetikindustrie spezialisiert hat, befindet sich seit 2015 am gleichen Standort in Echternach wie Cosmolux. Beide Unternehmen sind Teil der deutschen MAXIM-Gruppe, die im Jahr 2020 einen konsolidierten Umsatz von 300 Millionen Euro erzielte. Im Jahr 2020 startete die MAXIM-Gruppe den letzten Schritt ihrer vertikalen Integrationsstrategie am Standort Luxemburg mit der Gründung von Cosmolux Logistics zur Ausweitung und Optimierung der Logistikkapazität. Derzeit beschäftigt die MAXIM-Gruppe insgesamt 330 Mitarbeiter in Luxemburg.

Der Minister für Wirtschaft, Franz Fayot, sagte während des Besuchs: „Wenn man bedenkt, was in der Vergangenheit erreicht wurde, ist die Entwicklung der MAXIM-Gruppe in Luxemburg ein bemerkenswertes und aufschlussreiches Beispiel für ein Familienunternehmen, das in der Lage war, alle Chancen und Vorteile, die das Großherzogtum zu bieten hat, zu erkennen und zu nutzen. Die Führungsspitze und die Mitarbeiter der MAXIM-Gruppe sind perfekt auf den 'Luxembourg way of doing' eingestimmt, der von Pragmatismus, Anpassungsfähigkeit und dem Wunsch nach ständiger Verbesserung geprägt ist und dabei die Kleinheit des Landes mit seinen kurzen Wegen, die große Nähe zu den Entscheidungsträgern und die unvergleichliche Flexibilität optimal ausnutzt.“

Dr. Rolf Giesen, Geschäftsführer der Cosmolux & Maxim Markenprodukte GmbH & Co. fügte hinzu: „Bisher sind wir sehr zufrieden mit unseren Ergebnissen in Luxemburg und sehen weiteres großes Potential für eine langfristige erfolgreiche Zukunft. Ein herzliches Dankeschön für die positive Unterstützung gilt der SNCI sowie der Stadtverwaltung in Echternach – wir möchten gerne Echternach zur zukünftigen Heimat der MAXIM-Gruppe machen. Wir freuen uns auf die weiterhin gute Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Wirtschaft und Luxinnovation.“