Dëse Weekend, de 27. an 28. Mäerz, ass de Concours national Jonk Fuerscher.

Vue datt d'FJSL (Fondation Jeunes Scientifiques Luxembourg) och dëst Joër keen traditionelle Concours mat Porte Ouverte ograniséieren kënnen, huet d'FJSL sech fir eng virtuell Alternativ entscheed, bei där de Public sech d’Presentatioune vun all eenzelne Projet iwwert ee Live Stream ukucken kann, an de jonke Fuerscher hier Stänn iwwert eng online Plattform besichen kann. D’Plattform an den Live-Stream sinn fir jiddereen accessibel, den een Computer, Tablet oder Smartphone an eng stabill Internetverbindung huet via https://fjsl.illuxi.com den 27. an 28. März 2021.

E Samschdeg an e Sonndeg vu 9 Auer u kënnt Dir de Livestream vum virtuellen Concours national Jonk Fuerscher hei op rtl.lu kucken.

Fir méi Informatiounen, besicht hiere Site: www.fjsl.lu an follegt hinnen op Social Media: FB: @fjs.lux, IG: @fjs.lux an Twitter:@fjslux

Programm vum Livestream op rtl.lu

PDF: Programm vun der 1ter virtueller Editioun