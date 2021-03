Leit a prekäre Situatioune kënnen hei schlofen, iessen a kréien eng medezinesch Versuergung.

D'Wanteraktioun gëtt wéinst der Corona-Pandemie bis den 30. Juni verlängert, dat deelt de Familljeministère e Freideg de Mëtteg mat. An der Reegel leeft d'Wanteraktioun fir Mënschen ouni Dag iwwert dem Kapp vun Dezember bis Mäerz. D'lescht Joer war se och scho bis Juni verlängert ginn.

Bei Verdachtsfäll vu Covid-19 gëtt et och eng speziell Nout-Struktur.

D'Wanteraktioun gëtt vun der Caritas, der Croix-Rouge an Inter-Actions geréiert.

Schreiwes

Prolongation de l'Action hiver (26.03.2021)

Communiqué par: ministère de la Famille, de l'Intégration et à la Grande Région / Dräieck ASBL En raison de la situation pandémique actuelle, le ministère de la Famille, de l'Intégration et à la Grande Région et son partenaire Dräieck ASBL ont décidé de prolonger l'Action hiver (Wanteraktioun) jusqu'au 30 juin 2021.

La Wanteraktioun est une action humanitaire dont le but est d'éviter que des personnes sans-abri ne soient victimes d'hypothermie par période de grand froid. Elle se déroule dans la structure d'urgence multifonctionnelle au Findel et commence en général le 1er décembre et se termine le 31 mars. Cette prolongation jusqu'au 30 juin 2021 est en ligne avec la prolongation décidée lors de l'édition 2019/2020 de la Wanteraktioun.

L'organisation de l'hébergement et l'encadrement des bénéficiaires sont assurés par la Dräieck ASBL qui assure la gestion de la Wanteraktioun depuis le 1er janvier 2021. Cette association est constituée des trois organisations Caritas accueil et solidarité, Croix-Rouge luxembourgeoise et Inter-Actions.

Une permanence médicale gratuite est organisée sur le site. En outre, en cas de suspicion d'infection, un dispositif spécifique pour la prise en charge des personnes sans-abri en attente d'un résultat COVID-19 a été institué dans un des bâtiments de la structure d'urgence.