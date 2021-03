Viru 75 Joer gouf d'"Œuvre nationale de secours Grande-Duchesse Charlotte" am Kontext vum Zweete Weltkrich an der Nokrichszäit an d'Liewe geruff.

Zu Éiere vum 75. Anniversaire vum Projet, war de Grand-Duc Henri e Freideg zesumme mat der Kulturministesch Sam Tanson, der Direktesch vun den Nationalarchive Josée Kirps an dem President vun der "Œuvre nationale de secours Grande-Duchesse Charlotte" Pierre Bley op Besuch an den Archives nationales de Luxembourg. D'Expo konzentréiert sech op d'Geschicht vu Lëtzebuerg zanter der Rekonstruktioun am Joer 1945. Dokumenter a Fotoe vun der Maison grand-ducale goufen an deem Kader ausgestallt. D'Ausstellung geet nach bis de 24. Abrëll 2021. © Keven Erickson Schreiwes Visite de S.A.R. le Grand-Duc de l'exposition «75 Joer Œuvre» aux Archives nationales de Luxembourg (25.03.2021) Communiqué par: Archives nationales de Luxembourg / ministère de la Culture / Œuvre nationale de secours Grande-Duchesse Charlotte Le jeudi 25 mars 2021, S.A.R. le Grand-Duc a visité l'exposition «75 Joer Œuvre – Une histoire de solidarité» aux Archives nationales de Luxembourg. La visite a eu lieu en présence de la ministre de la Culture, Sam Tanson, de la directrice des Archives nationales de Luxembourg, Josée Kirps, et du président de l'Œuvre nationale de secours Grande-Duchesse Charlotte, Pierre Bley. Il y a 75 ans, l'Œuvre nationale de secours Grande-Duchesse Charlotte a été créée dans le contexte extrêmement difficile de la Deuxième Guerre mondiale et de l'immédiat après-guerre, dans lequel la survie d'une partie de la population luxembourgeoise dépendait de la générosité et de la solidarité d'autrui. Aujourd'hui, l'Œuvre soutient toujours des projets solidaires et comble ainsi les besoins qui, au sein de notre société, ne sont couverts ni par les fonds publics ni par l'initiative privée, et ceci notamment dans la crise actuelle liée à la COVID-19. À l'occasion de cet anniversaire, les Archives nationales de Luxembourg ont réalisé en partenariat avec l'Œuvre l'exposition «75 Joer Œuvre – Une histoire de solidarité». Elle présente l'historique de cette institution en se penchant sur sa naissance et ses principaux engagements dans le contexte de la reconstruction du pays après 1945 – dont la création de la Loterie nationale – et en illustrant ses activités actuelles à travers différents projets représentatifs financés par elle. Pour cette exposition, des documents et photographies issus entre autres des archives de la Maison grand-ducale, ont été mis à la disposition des Archives nationales. L'exposition est placée sous le haut patronage de LL.AA.RR. le Grand-Duc et la Grande-Duchesse. Elle dure encore jusqu'au 24 avril 2021.