Alles an allem hu sech 21 Organisatiounen zesummegedoen fir kloer Fuerderunge ze stellen, zu engem Ament an deem d'Wunnen ëmmer méi deier gëtt hei am Land.

Gefuerdert gëtt zum Beispill, datt d'Recht op Wunnen an der Verfassung verankert gëtt. Kuerzfristeg missten 30.000 abordabel Logementer an 3 bis 4000 Sozialwunnenge geplangt a gebaut ginn. D'Moratoiren, déi an der Pandemie agefouert goufen, fir keen dierfen an der Kris op d'Strooss ze setzen an de Moratoire op de Loyere misst bäibehale ginn an ënnert anerem nach eidel Wunnengen a Bauland, wat brooch läit, besteiert ginn.

Depart ass um 15 Auer op der Gare. De Cortège geet duerno bis op d'Plëss. Am Virfeld vun der Manifestatioun weisen den Innen- an de Logementsministère nach emol op den neie Pacte Logement 2.0 hin, deen d'Kreatioun vun abordabele Wunnenge stäerke soll. Den Text wier nom Avis vum Staatsrot an a Concertatioun mat de Sozialpartner iwwerschafft ginn. An enger éischter Versioun vum Text war virgesinn, datt Wunnengen no den alen Dispositiounen, also zu Marchéspräisser verkaf ginn, wann d'Gemengen an de Staat se net iwwerhuelen. Dës Optioun gëtt elo fale gelooss. Vill méi sollen dës abordabel Wunnengen an Zukunft vun ëffentlecher Hand geréiert ginn.