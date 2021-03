De Patrick Dury war deen eenzege Kandidat a krut 95,52 Prozent vun de Stëmme vun de Memberen.

A senger Ried huet den neien an alen LCGB-President konkret Mesurë gefuerdert, fir d'Kafkraaft ze stäerken. De Mindestloun misst reegelméisseg ugepasst ginn an iwwert d'Aarmutsgrenz gehuewe ginn. Leit, déi wéineg oder mëttel verdéngen, misste steierlech entlaascht ginn, d'Familljeprestatioune misste komplett indexéiert ginn an d'Kannergeld ëm op d’mannst 20€ pro Kand gehuewe ginn.

De Patrick Dury huet och eng nei Approche beim Chômage gefuerdert, an Zesummenaarbecht tëscht den Employeuren an der Adem misste Strukture geschaaft ginn, fir d'Leit ënner anerem mat Formatiounen um 1. Aarbechtsmaart ze halen. Fir Leit mat gesondheetleche Problemer misst d'Prioritéit op intern Reklassementer gesat ginn. Wann iwwerdeems eng krank Persoun no 2 Joer keng nei Plaz fënnt, misst se automatesch an d'Invaliderent kommen. D'Limitt vum Krankeschäin op 78 Woche gehéiert an den Ae vun der Gewerkschaft iwwerdeems ofgeschaaft.

Am Kader vun der Digitaliséierung wiere Formatiounen an d'Recht op Ofschalten dréngend néideg an d'Privatsphär an den Dateschutz vun de Salariéë misste garantéiert bleiwen. A wann d'Produktivitéit sech duerch d'Digitaliséierung massiv verbessere géing, misst och d'Aarbechtszäit allgemeng reduzéiert ginn. Weider fuerdert den LCGB ënnert anerem, datt méi einfach ka gestreikt ginn an datt all Awunner am Land d'Walrecht kritt.